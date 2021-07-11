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تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 21 يسجل 190.63 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الأحد، استقراراً عند الأسعار التي حققتها أمس السبت.

الذهب عيار 24 و22

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.86 ريال (58.10) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.71 ريال (53.26) دولار.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 190.63 ريال (50.83) دولار، ووصل عيار 18إلى 163.40 ريال (43.57) دولار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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