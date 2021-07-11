اخبار السعوديه

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان

بمناسبة الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تزينت أبراج ومعالم العاصمة الرياض بعلم ألوان سلطنة عمان بمناسبة الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى الرياض.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية ، خلال الفترة من 1- 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11- 12 يوليو 2021م.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - متابعات الخليج 365

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

ماذا تعني زيارة دولة؟

زيارة دولة هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسمها الخاصة وبرامجها المميزة، إذ تعد أهم أشكال الاتصالات الدولية في مجال البروتوكول الدبلوماسي.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - متابعات الخليج 365

ولا تكون زيارة دولة إلا بدعوة من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيًّا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة.

وكقاعدة عامة لا تقام لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - متابعات الخليج 365 أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا