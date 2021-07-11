أعداء السعودية يجندون العملاء على تويتر وإيفيكت يتصدى بكشف الحقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحاول أعداء المملكة النيل منها في جبهات متعددة، وأحدث هذه الجبهات هي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جندت قوى عدة عملاء لذلك، حيث سلط حساب “إيفيكت” على موقع تويتر الضوء على هذه الجبهات في محاولة لكشف حقيقتهم.

تويتر الأكثر استخدامًا:

وقال عبدالعزيز عبر حساب “إيفيكت”، وعبر مقطع فيديو نشره الحساب السبت: إنه دخل تويتر و”شده التريند” ولكنه كان يتساءل عن الهاشتاقات خاصةً وأن تويتر يستخدمه في السعودية 41% من مستخدمي الإنترنت، وهي من أعلى النسب لإجمالي المستخدمين في العالم.

استهداف:

ولفت إلى أن هذا الأمر جعل العديد من الجهات لاستخدام تويتر واستهداف السعوديين للتأثير على آرائهم أو الترويج لآراء توهم المتابع أن من يتابعهم هم مستخدمون سعوديون، مشيرًا إلى أن برنامجه “إيفيكت” سيطرح هذه التساؤلات وسيحاول الإجابة عليها.



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