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محمد بن مسعود - الدمام - تسبّب تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا في مقتل 325 شخصاً منذ بداية العام الجاري، حسب بيانٍ أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
البيان أوضح أن جميع الوفيات سُجّلت في 15 من ولايات البلاد (من أصل 36 ولاية)، وكذلك في العاصمة أبوجا، مشيراً إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي المرض المذكور.
وجاء في البيان أيضاً أن 14343 حالة إصابة بالكوليرا تمّ تسجيلها في المناطق المذكورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تشكّل الفئة العمرية 5 - 14 سنة، 27% من إجمالي عدد الإصابات.
وأكّد المركز الوطني أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة مرض الكوليرا الذي يعود أحد أسباب تفشيه في نيجيريا -كما هو حال عدد كبير من الدول الإفريقية- إلى حرمان جزءٍ كبيرٍ من سكانها من الوصول المستقر إلى مياه صالحة للشرب.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 08:41 AMمرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام
تسبّب تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا في مقتل 325 شخصاً منذ بداية العام الجاري، حسب بيانٍ أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
البيان أوضح أن جميع الوفيات سُجّلت في 15 من ولايات البلاد (من أصل 36 ولاية)، وكذلك في العاصمة أبوجا، مشيراً إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي المرض المذكور.
وجاء في البيان أيضاً أن 14343 حالة إصابة بالكوليرا تمّ تسجيلها في المناطق المذكورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تشكّل الفئة العمرية 5 - 14 سنة، 27% من إجمالي عدد الإصابات.
وأكّد المركز الوطني أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة مرض الكوليرا الذي يعود أحد أسباب تفشيه في نيجيريا -كما هو حال عدد كبير من الدول الإفريقية- إلى حرمان جزءٍ كبيرٍ من سكانها من الوصول المستقر إلى مياه صالحة للشرب.
، مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام ،
المصدر : الخليج 365
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