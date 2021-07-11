محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 08:41 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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