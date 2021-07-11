- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
تُوج منتخب الأرجنتين بأول بطولة كبيرة بعد غياب 28 عاماً وأحرز لقب البطولة القارية للمرة 15 في تاريخه لتعادل الرقم القياسي، حيث حقق، الأحد، لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا في البرازيل، وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون.
وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمنزلة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي؛ الذي حقّق لقبه الأول بقميص بلاده بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.
وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 08:40 AM
ميسي تقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيماربعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021
تُوج منتخب الأرجنتين بأول بطولة كبيرة بعد غياب 28 عاماً وأحرز لقب البطولة القارية للمرة 15 في تاريخه لتعادل الرقم القياسي، حيث حقق، الأحد، لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا في البرازيل، وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون.
وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمنزلة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي؛ الذي حقّق لقبه الأول بقميص بلاده بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.
وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.
، بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.