، بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ميسي تقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار

تُوج منتخب الأرجنتين بأول بطولة كبيرة بعد غياب 28 عاماً وأحرز لقب البطولة القارية للمرة 15 في تاريخه لتعادل الرقم القياسي، حيث حقق، الأحد، لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا في البرازيل، وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون.

وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمنزلة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي؛ الذي حقّق لقبه الأول بقميص بلاده بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.

وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.