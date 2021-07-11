شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يعلن بدء إيداع الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدفعة الـ 44 من الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو الجاري، للمُكتملة طلباتهم.

وأكد البرنامج، على أن عمليات الإيداع في حسابات المُستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وكان برنامج حساب المواطن قد أصدر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.