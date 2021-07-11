شكرا لمتابعة خبر عن الحبس شهر مع وقف التنفيذ لمواطن أرسل صورًا خادشة لطليقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قررت محكمة معاقبة رجل أرسل لطليقته عبارات غزل وصور خادشة للحياء، عبر الهاتف بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ.

وكانت طليقة المتهم قد تقدمت بشكوى ضده، تتهمه فيها بملاحقتها أكثر من 5 سنوات بعد الطلاق، وإرسال رسائل خادشة.

وأقر المتهم بفعلته وأبدى ندمه وأسفه الشديد على هذا الفعل، مرجعا تلك التصرفات إلى رغبته في لمّ الشمل من جديد، بحسب الوطن.

وللمدعية أو المدعى عليه له حق الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الصك، وإن لم يبادر أحدهما على الاعتراض فيكون الحكم اكتسب صفة النهائية بقوة النظام.