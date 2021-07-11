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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجّل 26,742 إصابة جديدة بكورونا و320 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-10
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
11:53 PM
إجمالي الإصابات بلغ 33,659,974 والوفيات 604,596 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 26,742 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و320 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,659,974 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604,596 .
، الولايات المتحدة تسجّل 26,742 إصابة جديدة بكورونا و320 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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