، "الحصالة" تقدِّم نصائح للفرد والأسرة قبل الادخار.. تعرَّف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أوصت مبادرة "الحصالة" الوقفية بنصائح عدة قبل القيام بأي عملية ادخار يقوم بها الفرد تؤثر على حياته وأسرته، تتعلق بالميزانية الشهرية، والحد من الصرف مقابل الادخار.
وقالت: يجب أولاً وضع أسس لميزانية شهرية للأسرة، والتقليل من الكماليات التي من الممكن أن تمضي الحياة بدونها، والابتعاد قدر الإمكان عن استعمال بطاقات الاعتماد البنكية إلا بحالات محدودة، كالسفر أو الشراء من الإنترنت.
وأضافت "الحصالة": لا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار، وضع لنفسك قسطًا للادخار بأعلى قمة قائمة الفواتير، وتعامل معه كما تتعامل مع أية فاتورة؛ وبهذا تدفع لنفسك أولاً، وبالنهاية ستجد لديك حصيلة ادخار.
وواصلت: هناك محاور خاصة تتعلق بمستوى الدخل. وكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار، أو العكس.
وعن المحور الثاني أكدت أنه متعلق بـ"مستوى الأسعار"، وقالت: هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار، والعكس، بجانب العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار.
"الحصالة" تقدِّم نصائح للفرد والأسرة قبل الادخار.. تعرَّف عليهاعمر السبيعي الخليج 365 2021-07-11
أوصت مبادرة "الحصالة" الوقفية بنصائح عدة قبل القيام بأي عملية ادخار يقوم بها الفرد تؤثر على حياته وأسرته، تتعلق بالميزانية الشهرية، والحد من الصرف مقابل الادخار.
وقالت: يجب أولاً وضع أسس لميزانية شهرية للأسرة، والتقليل من الكماليات التي من الممكن أن تمضي الحياة بدونها، والابتعاد قدر الإمكان عن استعمال بطاقات الاعتماد البنكية إلا بحالات محدودة، كالسفر أو الشراء من الإنترنت.
وأضافت "الحصالة": لا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار، وضع لنفسك قسطًا للادخار بأعلى قمة قائمة الفواتير، وتعامل معه كما تتعامل مع أية فاتورة؛ وبهذا تدفع لنفسك أولاً، وبالنهاية ستجد لديك حصيلة ادخار.
وواصلت: هناك محاور خاصة تتعلق بمستوى الدخل. وكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار، أو العكس.
وعن المحور الثاني أكدت أنه متعلق بـ"مستوى الأسعار"، وقالت: هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار، والعكس، بجانب العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:13 AM
أوصت مبادرة "الحصالة" الوقفية بنصائح عدة قبل القيام بأي عملية ادخار يقوم بها الفرد تؤثر على حياته وأسرته، تتعلق بالميزانية الشهرية، والحد من الصرف مقابل الادخار.
وقالت: يجب أولاً وضع أسس لميزانية شهرية للأسرة، والتقليل من الكماليات التي من الممكن أن تمضي الحياة بدونها، والابتعاد قدر الإمكان عن استعمال بطاقات الاعتماد البنكية إلا بحالات محدودة، كالسفر أو الشراء من الإنترنت.
وأضافت "الحصالة": لا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار، وضع لنفسك قسطًا للادخار بأعلى قمة قائمة الفواتير، وتعامل معه كما تتعامل مع أية فاتورة؛ وبهذا تدفع لنفسك أولاً، وبالنهاية ستجد لديك حصيلة ادخار.
وواصلت: هناك محاور خاصة تتعلق بمستوى الدخل. وكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار، أو العكس.
وعن المحور الثاني أكدت أنه متعلق بـ"مستوى الأسعار"، وقالت: هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار، والعكس، بجانب العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار.
، "الحصالة" تقدِّم نصائح للفرد والأسرة قبل الادخار.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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