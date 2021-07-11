شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: رواد الحفلات من بلد واحد بينما الحجاج من كل الدول حتى الموبوءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب إبراهيم السليمان على منتقدي الحفلات ومحاولاتهم في المزايدة على المملكة، وقراراتها بشأن الحج هذا العام، ومحاولاتهم لتسييس الأمور.

ورد السليمان على بعض الأشخاص الذين قارنوا بين الحفلات التي ترعاها هيئة الترفيه، وبين قرار حصر أداء الحج على المواطنين والمقيمين فقط.

وقال السليمان: "متى يفهم هؤلاء أن الحفلات وغيرها روادها من مجتمع وبلد واحد تم التمكن من تحصينه بنسب عالية بفضل الله واتخاذ كافة التدابير الاحترازية".

وبالنسبة للحج، قال: "هناك توافد حجاج من كل دول العالم بما فيها الموبوءة ومن حق السعودية الحفاظ على أمنها وأمن الحجاج الصحي ".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط.