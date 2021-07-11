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تركي آل الشيخ ينشر صوره مع ميسي قبيل لقاء البرازيل والأرجنتين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، مجموعة من الصور التي جمعته باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلق آل الشيخ على الصور بقوله: "يارب" متمنيا الفوز للمنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وتقام المباراة اليوم الأحد، في الساعة الثالثة صباحا حسب توقيت المملكة، على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو.

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الأمريكية الجنوبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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