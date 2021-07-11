شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صوره مع ميسي قبيل لقاء البرازيل والأرجنتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، مجموعة من الصور التي جمعته باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلق آل الشيخ على الصور بقوله: "يارب" متمنيا الفوز للمنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وتقام المباراة اليوم الأحد، في الساعة الثالثة صباحا حسب توقيت المملكة، على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو.

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الأمريكية الجنوبية.