ابتكار سعودي جديد يكشف عن «كورونا» في 3 دقائق

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير مركز بحوث علوم المواد بجامعة الملك فهد، حامد آل غرامة، عن ابتكار سعودي جديد للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعتمد على تقنية البقعة المناعية للكشف عن الأجسام المضادة في دم الإنسان، ويكشف عن فيروس كوفيد19 في خلال 3 دقائق فقط.

وقال في تصريحات للإخبارية: «هذه الطريقة تعتبر مهمة جدًا وهي تستخدم للكشف عن كورونا في الأسواق المحلية والعالمية، وتختلف في دقتها على حسب الأجهزة المستخدمة».

وأضاف: «يمكنها الكشف عن جميع مراحل الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تحديد بداية الإصابة، ونهايتها، بالإضافة لحالة التعامل مع الفيروس داخل جسم الإنسان، كما تؤكد أن هذا الشخص حصل على اللقاح أم لا».

وتابع: «تبلغ دقتها من خلال التجارب التي أجرينها أكثر من 96%، ونسبة الخطأ غير واردة، حيث تم تجربتها أكثر من 3 آلاف مرة، ويتم الكشف عن الفيروس في خلال 3 دقائق فقط».

وأتم: «الجديد في الجهاز هي المدة الزمنية، وأيضًا الطريقة فهي تختلف تمامًا عن الطريقة المستخدمة حاليًا، فيتم الكشف بشكل سريع وسهل، حيث يستطيع غير المختص استخدام الجهاز، فتبلغ أهميته في تقنيته البسيطة».

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