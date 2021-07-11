، الهلال يتأهب لمباراته الأولى تحت إشراف "جارديم" أمام التعاون ،

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي استعدادًا لمواجهة التعاون وديًّا مساء اليوم في أولى وديات الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022-2021 م.
وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة. وشارك لاعبو المنتخب في الجزء من الأول من المران قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني"ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب صباح الغد لفحوص طبية في مقر النادي.
وسيواجه الهلال نظيره التعاون اليوم الأحد على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي عند الساعة الـ(7:30) مساء، وتقرر أن تكون مدة كل شوط في ودية الغد 35 دقيقة.
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش خلال الميركاتو الصيفي.
الهلال
الهلال يتأهب لمباراته الأولى تحت إشراف "جارديم" أمام التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-11
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي استعدادًا لمواجهة التعاون وديًّا مساء اليوم في أولى وديات الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022-2021 م.
وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة. وشارك لاعبو المنتخب في الجزء من الأول من المران قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني"ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب صباح الغد لفحوص طبية في مقر النادي.
وسيواجه الهلال نظيره التعاون اليوم الأحد على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي عند الساعة الـ(7:30) مساء، وتقرر أن تكون مدة كل شوط في ودية الغد 35 دقيقة.
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش خلال الميركاتو الصيفي.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:41 AM
المدرب يطالب بالتعاقد مع ماثيوس بيريرا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي استعدادًا لمواجهة التعاون وديًّا مساء اليوم في أولى وديات الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022-2021 م.
وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة. وشارك لاعبو المنتخب في الجزء من الأول من المران قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني"ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب صباح الغد لفحوص طبية في مقر النادي.
وسيواجه الهلال نظيره التعاون اليوم الأحد على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي عند الساعة الـ(7:30) مساء، وتقرر أن تكون مدة كل شوط في ودية الغد 35 دقيقة.
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش خلال الميركاتو الصيفي.
، الهلال يتأهب لمباراته الأولى تحت إشراف "جارديم" أمام التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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