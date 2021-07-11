شكرا لمتابعة خبر عن قصة اختفاء طيار سعودي في الكويت منذ 30 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

لا زالت أسرة طيار سعودي فقد في الكويت أثناء الغزو العراقي، متأملة في العثور عليه، رغم مرور 30 عاما على اختفاءه.

وأعربت "رحاب الطيار" ابنة المفقود، عن أملها في العثور على والدها محمد عقيل الطيار، موضحة أنه كان عمره حينها 50 عاما، وأن إحدى يديه عضباء -اصبعه السبابة فوق الوسطى-.

وقالت رحاب الطيار: "إحساسي يقول إنه عايش موجود، وقد يكون فاقداً للذاكرة بعد الغزو، وأي شخص رآه أو مر عليه يراسلني".

وأشارت إلى أن والدها دخل الكويت في أغسطس عام 1990 عابرا للحدود ذهابا وإيابا لزيارة أخته وأبنائها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قام بإنقاذ أحد أقاربه من كبار السن.

وأوضحت أنه في الزيارة الأخيرة بعد الغزو غادر إلى الكويت مع رجل مجهول ولم يعد بعدها حتى هذا اليوم.