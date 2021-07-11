اخبار السعوديه

رئيس رابطة المواشي: ما نشر عن وصول الأسعار لـ3 آلاف ريال غير صحيح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن رئيس رابطة المواشي: ما نشر عن وصول الأسعار لـ3 آلاف ريال غير صحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، صحة ما تم تداوله عن وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال.

وقال الهفتاء: "الأسعار الموجودة في السوق حاليًا عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف، وعلى المستهلك تجنب المقاطع التي تثير بلبلة".

وتابع: "وصول الأسعار لـ 3 آلاف غير صحيح، الأسعار العالية والتي تعتبر نوادر تصل لـ 2600 ريال فقط، ولكن الاسعار المعقولة مابين 1100 إلى 1800 ريال، تلقى أضحية مجزية ومحلية ونظيفة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا