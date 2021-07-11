شكرا لمتابعة خبر عن رئيس رابطة المواشي: ما نشر عن وصول الأسعار لـ3 آلاف ريال غير صحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، صحة ما تم تداوله عن وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال.

وقال الهفتاء: "الأسعار الموجودة في السوق حاليًا عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف، وعلى المستهلك تجنب المقاطع التي تثير بلبلة".

وتابع: "وصول الأسعار لـ 3 آلاف غير صحيح، الأسعار العالية والتي تعتبر نوادر تصل لـ 2600 ريال فقط، ولكن الاسعار المعقولة مابين 1100 إلى 1800 ريال، تلقى أضحية مجزية ومحلية ونظيفة".