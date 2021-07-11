شكرا لقرائتكم خبر عن 66 متدربا في ورشة الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام متمثلا بقسم التدريب والتطوير بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ورشة عمل بعنوان «الإسعافات الأولية في فصل الصيف»، تحت إشراف مدير المركز عائشة المزيد، وقدمتها شريفة المبارك عبر البث المباشر منصة zoom، وبلغ عدد الحضور 66 متدربًا ومتدربة من مختلف فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

وتهدف الورشة إلى زيادة وعي الجمهور حول كيفية تقديم الإسعافات الأولية الصحيحة التي يمكن تطبيقها عند مواجهة شخص مصاب، وتحدثت المبارك عن كيفية التعامل مع أهم الإصابات التي تزداد في فترة الصيف ومن أبرزها: حالات الغرق، والتسمم، وضربة الشمس التي يمكن أن تحدث في ظل ارتفاع حرارة الجو، والاختناق «الغصة» عند تناول الطعام، وأخيرًا شرح كيفية إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

وخُتمت الورشة بالإجابة عن استفسارات الحضور ومداخلاتهم، الذين أثنوا على المدربة لمعلوماتها الثرية والقيمة التي طرحتها، والتي بدورها قدمت شكرها لهم لتفاعلهم، ولمسؤول التدريب والتطوير بالمركز سلمى الغانم لاستضافتها في تقديم الورشة.