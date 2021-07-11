شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لخدمة ذوي الإعاقة بين «التأهيل الشامل» و«سواعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مجتمعية بمقر مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، بين مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام الذي مثّله مدير المركز محمد الزهراني، وجمعية «سواعد» للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، التي مثّلها المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، وذلك في خطوة لتحقيق مبدأ التعاون بين الطرفين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورغبة في المزيد من التكامل في المجالات التي تخدم المستفيدين بالمركز وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في تطوير مهارات الطاقم الفني المعني برعايتهم من خلال البرامج المختلفة، وشملت الاتفاقية عددًا من الجوانب التي تعزز وتحقق أهداف الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وتم تبادل الأفكار والرؤى لدى الطرفين، ومناقشة الطموح والخطط المستقبلية ورصد أهم الصعوبات المتوقعة مع وضع مقترحات وأفكار للتغلب عليها، ويسعى المركز من خلال عقد هذه الشراكات إلى الاستفادة من خبرات وطاقات القطاع الخاص وغير الربحي، وإلى تعزيز خدماته وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة أن جمعية «سواعد» أثبتت وجودها في المنطقة من خلال ما تقدمة من خدمات وبرامج تتمتع بالجودة والإتقان والتجديد، ما ساعد الكثيرين على التغلب على إعاقاتهم الحركية وتجاوزها.

وأعرب الزهراني عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستعزز بإذن الله تعالى من الجودة والخدمات المقدمة للمستفيدين بالمركز أو الأبناء المستهدفين في برامج الدمج المجتمعي، التي يعمل عليها المركز تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج المجتمعي، وتوفير أوجه التأهيل المناسب لهم ولأسرهم.