شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط تدريبي ترفيهي للأطفال بـ«حماية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرصًا من وحدة الحماية الأسرية بالأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خدمة مستفيديها من المعنفين أسريًا من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وتقديم ما يعود بالنفع والفائدة والتنمية للمهارات المتعددة للمستضافين لديها، فعَّلت الوحدة نشاطًا تدريبيًا ترفيهيًا للأطفال ضمن مبادرة «لنمرح معًا» التي أطلقها قسم البرامج والأنشطة بالوحدة.

‏ونفذت عبير النهيان نشاط «موهبة طفل»، دربت فيه الأطفال على مهارة القص واللصق، كما أضفت منسق البرامج بالوحدة عيدة بنت أحمد، جوًا من المرح على الأطفال.

وأشادت مدير الوحدة أمل المسلم بالجهود المبذولة والقدرة على خلق أجواء مريحة وذات نشاط وحيوية للمستضافين مدة مكوثهم بالوحدة.