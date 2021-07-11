شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خدماتها الطبية لـ 656 مستفيدًا أمس الأول.

واستقبلت عيادات الطب العام 183 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 43 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 111 فردًا، واستقبل قسم الطوارئ 42 شخصًا، وراجع 46 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 61 مريضة في العيادة النسائية وتمت معاينتهن وفحصهن، وصُرفت لهن الأدوية اللازمة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 20 مريضًا، كما تم عمل 232 تحليلاً لـ 87 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 74 صورة أشعة لـ 44 مريضًا، فيما تم إعطاء 32 لقاحًا لـ 14 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 403 وصفات طبية.