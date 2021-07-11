شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 630 ألف لتر من المياه لليمنيين بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 17 إلى 23 يونيو 2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى ضخ 315.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.