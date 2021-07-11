شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون: تخفيف متغيرات أسعار الطاقة عالميا عن كاهل الأسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأكيد قرب القيادة من المواطن واستمرار الوقوف إلى جانبه

استشعار ضرر الارتفاعات رغم التأثر بتداعيات الجائحة

تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية

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أكد اقتصاديون أن التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين، يعكس صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، كما يضفي أبعادا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويعبر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميا.

رؤية متوازنة

ذكر الخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تضع دائما قراراتها الاقتصادية وفق رؤية متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن في إطار تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، والتعبير بأن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.

إصلاحات اقتصادية

أشار الخبير الاقتصادي محمد دليم إلى أن التوجيه الكريم يعد ترجمة عملية لتصريحات سمو ولي العهد التي كان دائما ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أية متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية وامتدادا لتوجيهات مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين وخصوصا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

يؤكد تدخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف محدد قابل للانخفاض استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

حكمة معهودة

قال الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان إنه رغم تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، وأضاف إن وضع سقف لأسعار البنزين يعكس تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يخص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته، وتؤكد قيادة المملكة بحكمتها المعهودة استمرارها بالوقوف إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات، وأن هذا القرار من شأنه أن يضع حدا لأية متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.