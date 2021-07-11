شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين «أوكتان 91/ 2.18 ريال» وبنزين «أوكتان 95/ 2.33 ريال» هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين «أوكتان 91/ 2.28 ريال» وبنزين «أوكتان 95/ 2.44 ريال» سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.