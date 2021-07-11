شكرا لقرائتكم خبر عن «التحصين» شرط للتعامل مع مسالخ «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ وذلك بتهيئة منطقة الحظائر والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تم تخصيص مسارات للدخول والخروج من المنطقة وتوفير الحواجز اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية بالموقع.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم الخدمة فقط للمحصنين «محصن بجرعتين، محصن بجرعة واحدة، محصن متعافى»، وذلك وفق تحديث الحالة الصحية بتطبيق «توكلنا» ولن يتم تقديم الخدمة لمن لا يتبع الإجراءات الاحترازية والتعليمات.

وعملت الهيئة على توفير جميع المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة من قبل مستثمر المسلخ وجاهزيته بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص «أضحية»، والذي يمكن المستفيدين من حجز مواعيد تسليم واستلام الأضاحي تسهيلا لهم. وسيتمكن المستفيدون من الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحجز مواعيد للأضاحي حتى نفاد التذاكر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وسيتم الحجز حسب الطاقة الاستيعابية لكل مسلخ حتى يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري. ولفتت إلى أنه سيتم استلام وذبح الأبقار والجمال في يوم الخميس 22 يوليو.

يذكر أن برنامج «أضحية» هو برنامج مخصص للحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي وهو خاص بالهيئة الملكية بالجبيل ويعتبر الأول من نوعه بالمملكة وذلك لتسهيله من عملية استلام وتسليم الأضاحي تجنبا للازدحام، ووفرت الهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة تطبيقه للتأكد من سهولة إجراءات ذبح الأضاحي في مدينة الجبيل الصناعية.