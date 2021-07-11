شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 30 ألف عمود إنارة إلى LED لترشيد الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة حفر الباطن مشروع تبديل إنارة الشوارع والأحياء بالمحافظة من الصوديم المستهلكة للطاقة إلى الـ LED الموفرة للطاقة الكهربائية، وذلك باتفاقية مبرمة مع «ترشيد» لكفاءة الطاقة.

وحولت الأمانة نحو 30 ألف عمود إنارة إلى LED، جاري العمل على 6 آلاف أخرى والمنتظر الانتهاء منها خلال شهر، ويصل استهلاك الفانوس الواحد القديم إلى 400 واط، أما الفانوس الجديد فيبدأ من الـ 100 واط ويصل بالحد الأقصى إلى 200 واط فقط، ويختلف على حسب المكان والاحتياج إلى الضوء، ووفرت عملية الاستبدال 70 - 75 ٪ من الطاقة. وعملت الأمانة على تبديل الأذرع القديمة بالأعمدة والتي كانت تحمل 5 كشافات، واستبدالها ذراعا تحمل كشافين led.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة حفر الباطن سعود الصقري، أن مشروع استبدال فوانيس الإنارة بالمحافظة قارب على الانتهاء، لافتا إلى أنه تم بناءً على اتفاقية بين وزارة المالية مع الأمانات بهدف توفير الطاقة الكهربائية.