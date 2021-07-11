شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. «المسؤولية الاجتماعية» تدعم عجلة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير ‏إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، قسم المسؤولية الاجتماعية بمحافظة الأحساء الخميس الماضي، سعيا لتلبية احتياجات برامج وأنشطة الإدارة في مجال التنمية الاجتماعية والعمل الخيري، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات بالمحافظة، وتأطير تلك الجهود من خلال منهجية عمل تتوافر لها الإمكانات المطلوبة، ويقوم القسم بالتنسيق والمتابعة لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية.

وقال العبيد إنهم يستهدفون من خلال افتتاح هذا القسم تقديم الخدمات للمستفيدين والمراكز والإدارات التابعة لفروع الوزارة بالمحافظة، مضيفا: «نسعى من خلال افتتاحه إلى دراسة احتياجات القطاعات غير الربحية والوقوف معها للتغلب على التحديات والصعوبات التي قد تواجههم على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية والاجتماعية والبيئية، وأن يكون داعما ومساندا لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، كما يعمل القسم بكافة كوادره على تقديم العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية ذات الأثر المستدام وفق معايير وطنية تتوافق مع خطة وإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تعمل عليها الإدارة بفرع الوزارة»، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والمشاركة على جميع المستويات حول تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وانطلق خلال الافتتاح ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان: «المسؤولية الاجتماعية إستراتيجية وطن»، وسط حضور عدد من المختصين والخبراء. وأوضح العبيد أن الملتقى يستهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بركائزها للشركات وأهم ما ورد بها، كما تناول الملتقى ‏عرضا تعريفيا لأهم المبادرات والمشاريع التي تقوم عليها الإدارة بفرع الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ومن أبرزها كيفية استفادة المنظمات من المسؤولية الاجتماعية ودمجها ضمن إستراتيجياتها.

وشهد الافتتاح توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين إدارة المسؤولية الاجتماعية وعدد من المراكز والمعاهد المتخصصة في تدريب وتأهيل الحالات التي يرعاها فرع الوزارة من الأيتام وأبناء الأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة.