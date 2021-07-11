شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % انخفاضا مرتقبا بمخزون موسم الروبيان عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن موسم صيد الروبيان للعام الحالي سينطلق بداية الشهر المقبل، متوقعين أنه لن يكون وافرا مثل الموسم السابق بفارق 30%، لعدة أسباب أبرزها غياب العمالة الموجودة في بلادها بسبب جائحة كورونا ، وتوقف 70% من المراكب، فيما أشاروا إلى أنه في حالة تغيرت الأجواء إلى البرودة قد يتحسن الموسم ويزداد الإنتاج.

6 أشهر

أكد عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية وكبير الصيادين بفرضة الدمام محمد علي المرخان، أن موسم الروبيان هذا العام سيبدأ مطلع فجر يوم الأحد 1 أغسطس المقبل، وسينتهي بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 31 يناير 2022، وهذا كما جرت العادة عليه، حيث سيستمر 6 أشهر مدة الفسح. وأوضح أن الموسم القادم لن يكون مثل سابقه بفارق 30%، لافتا إلى توقف 70% من المراكب الكبيرة والصغيرة، في ظل غياب العمالة التي سافرت إلى بلادها ولم تستطع العودة بسبب احترازات جائحة كورونا.

ديون القروض

ولفت إلى أن تجارب الصيد بالسلية مواقع ساحلية بالمزروعية والكورنيش وجزيرة المرجان وعند كورنيش سيهات لم تبشر بالخير لضعفها، مضيفا أنه من الممكن أن تتغير الأمور في حال بردت الأجواء. وأشار إلى أن المراكب في الفرضات لن تعمل بشكل كامل، والتوقف هو سيد الموقف، لافتا إلى أنه في العام الماضي لم تسافر العمالة بسبب الجائحة، بعكس العام الحالي، مما أدخل جميع الصيادين في مأزق، بسبب توقف العمل أو ديون القروض التي أخذوها من أجل شراء المراكب.

دلالات وشواهد

وقال كبير الصيادين وعضو جمعية الصيادين وكبير الصيادين بفرضة الجبيل يوسف الخالدي، إنه يتوقع يشهد الموسم القادم مخزونا وافرا إلا أنه لن يكون مثل العام الماضي، مبينا أنه لا توجد دلالات يعتمد عليها بشكل حتمي، ولكن نرى بعض الشواهد كأن يأتي في القرقور «القفص الحديدي» بعض الروبيان، أو نشاهد بعض «الدلخات» وهي «غبرة» في قاع البحر يحدثها الروبيان أثناء انتقال الأسراب من موقع إلى آخر، وأيضا أن تلفظ بعض الأسماك الكبيرة مثل الهامور والشعري من فمها الروبيان أثناء صيده، لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان الموسم الذي يسبقه أمطار يكون موسما وفيرا من الروبيان والمخزون يكون طيبا، ولكن نحن لم نستقبل موسما ممطرا، وهذا قد يكون مؤشرا على عكس ما ذكرناه.

مصائد قريبة

وأوضح الخالدي أن المراكب الجاهزة للموسم بدأت تستعد من خلال تغيير آلات وأدوات الصيد، وسيتم بعد ذلك تحويل رخصة الصيد من صيد الأسماك إلى صيد الروبيان حتى يسمح للصياد بمزاولة عمله. وأضاف أن المراكب تنتشر على جميع المصائد المتاحة والمسموحة، رغم قلتها، وستكون القوارب الصغيرة «الطرادات» في المصائد القريبة من الساحل، أمانا لها وأيضا بسبب ارتفاع سعر البنزين، فيما ستنتشر المراكب الكبيرة في جميع الأماكن المتاحة، وستتمركز في الأماكن التي يكون الصيد فيها وافرا، ثم يتم البحث عن معاقل أخرى وهكذا حتى انتهاء الموسم.

إيقاف وغرامات

ولفت إلى أن المواقع الوفيرة الإنتاج منها منطقتا السفانية، ومنيفة، هما في الواقع يكون الصيد فيهما وافرا، حيث التربة والقاع الطينية والأخوار «الخلجان الصغيرة»، وتنتشر بهما اللنشات بكثرة. وقال الخالدي إن هناك تحديات كثيرة على رأسها نقص العمالة وهذه المشكلة الأزلية التي يعاني منها الصياد، فجزء كبير من العمالة موجودون في بلدانهم والأنظمة تمنع قدومهم إلى المملكة بسبب جائحة كورونا، وكثرة الأماكن والمصائد الممنوعة من قبل الجهات ذات العلاقة، والغرامات وإيقاف المراكب عند وصول سرعة الرياح إلى 27 عقدة ويكون ذلك بحسب حجم ونوع القارب.