شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع» مدة تنفيذ إشعار إزالة المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المحامي نبيل قملو، أنه على أصحاب المباني الالتزام بتعليمات الأمانة، وفي حال مخالفتها، عليهم دفع الغرامات المفروضة عليهم، وإزالة المخالفات القائمة، مضيفا أنه في حال اعتراض صاحب المبنى فعليه التوجه إلى الجهات المختصة وهي المحكمة الإدارية، للفصل بينه وبين أمانة المنطقة.

وأوضح أن إشعار الأمانة أو البلديات مدته أسبوع تقريبا، ويجب خلاله العمل بمقتضى الاشعار وإزالة المخالفة ثم الذهاب إلى الجهة المختصة وإبلاغها بتنفيذ ما جاء بالإشعار وعندها يتم النظر هل يتم الاكتفاء بالإزالة أو فرض غرامات، وفي حال لم يزل المخالفة سيتم فرض عقوبات أخرى مثل فصل الكهرباء أو قطع المياه لكي يتم التجاوب من قبل المخالف.

وكانت بلدية الظهران قد رصدت خلال الجولات الميدانية المكثفة مبنى تجاريا مخالفا بحي الدوحة، أقيم بدون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وتم إشعار المالك وإلزامه بإزالته وفقا للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن المبنى يوجد أمام أحد المجمعات التجارية الكبيرة، وقد استغل جزءا من المواقف المخصصة للمجمع، وجعل منه نشاطا تجاريا في غسيل السيارات، ما يعد تشوها بصريا وإعاقة لحركة المرور أمام بوابة المجمع.