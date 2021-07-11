، موجز الأسبوع: سلطان عُمان يزور المملكة.. و"إلكسو" و"كأس العرب" إنجازان سعوديان جديدان.. ولقاح رابع لـ"كورونا" بالمملكة.. وتثبيت سقف "البنزين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطول خلاف ديون يقترب من التسوية.. و799 ريالاً قيمة الأضحية.. والهدي عبر "إحسان".. وصور جديدة للكوكب الأحمر

فيما تستعد المملكة لاستقبال ضيفها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان في أول زيارة خارجية له في مدينة نيوم، شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة على كل الأصعدة، فقد فازت المملكة برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الـ "ألكسو"، وحقق الأخضر الشاب لكرة القدم "كأس العرب".

وأكد خبراء الصندوق الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 % خلال العام الحالي، فيما وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية على تسجيل لقاح "موديرنا" لاستخدامه في المملكة. ودوليًا، أوضح محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية" أن سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق.

تلبية لدعوة خادم الحرمين.. سلطان عُمان يزور المملكة اليوم

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 - 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 - 12 يوليو 2021م.

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توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين

أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين ابتداءً من 10 يوليو 2021م.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

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ميدالية الاستحقاق لـ87 مواطنًا ومقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ65 مواطنًا و22 مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

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اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس التونسي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

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ترحيب سعودي كبير بسلطان عُمان ضيف الملك سلمان

وجدت زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ترحيبًا شعبيًّا كبيرًا؛ إذ شارك العديد من المغردين السعوديين في وسم "#سلطان_عُمان _ضيف_الملك_ سلمان"؛ وهي أول زيارة خارجيًّا لسلطان عُمان والذي اختار أن تكون وجهته إلى السعودية.

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إنجاز جديد.. المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الـ"ألكسو"

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيسًا للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 21 دولة عربية.

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التبادل التجاري بين الرياض ومسقط وصل إلى 542.11 مليون ريال

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.

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تسجيل 1177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1516

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت تسجيل 1177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 500083 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1516 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 481225 حالة ولله الحمد.

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"الغذاء والدواء" توافق على تسجيل لقاح "موديرنا"

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا "موديرنا"(Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273)، ‎، وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله؛ لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

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القهوة تقلل مخاطر الإصابة بـ"كورونا"

كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، بعد أن تحقق خبراء في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يوميًّا يقي من مخاطر الإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة العُشر.

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"الربيعة" يعلّق و"الجدعان": المملكة حققت نتائج مميزة في العام الأصعب

أكّد خبراء صندوق النقد الدولي، استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 % خلال العام الحالي، و3.6 % خلال عام 2022م.

https://sabq.org/cC39qG

"الحصيني": أجواء "حارة إلى حارة جدًّا" على معظم مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالة المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة لحارة جدًّا نهارًا على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلاً ومعتدلة فجرًا.

https://sabq.org/HMPvKW

أطول خلاف ديون في السعودية يقترب من التسوية.. 7.25 مليار ريال

بعد أكثر من 12 عامًا من الجدل بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ودائنيها، يقترب واحد من أطول الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية أخيرًا من الحل.

https://sabq.org/sCFZbh

من خلال منصة "إحسان" الخيرية.. أضحيتك بـ 799 ريالاً

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» برنامج الأضاحي بقيمة 799 ريالاً تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى، والذي يتيح للحجاج والمضحين توكيل المنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية.

https://sabq.org/PykxvT

محكمة أمريكية تأمر زوجة بالمثول أمام لجنة سعودية لخلع زوجها

أمر قاضٍ في ولاية تكساس الأمريكية بمثول امرأة مسلمة تسعى لخلع زوجها أمام لجنة فقهية وإصلاحية في السعودية وفقًا لاتفاقية ملزمة بين الطرفين بالطلاق على الطريقة الإسلامية وفي محاكم تحكم وفقًا للشريعة الإسلامية.

https://sabq.org/Qz3k96

صور حديثة للمريخ.. هكذا تبدو التفاصيل على الكوكب الأحمر

نجحت مركبة "تشورونغ" الصينية الجوالة، في التقاط مجموعة من الصور الحديثة لكوكب المريخ، وتنقلت المركبة الصينية "تشورونغ" لأكثر من 300 متر على سطح المريخ، وأرسلت صورًا جديدة لصخور الكوكب الأحمر والرمال والغبار.

https://sabq.org/gwvYnG

أنامل سعوديات تحارب التشوّهات وشعارهن "تبوك بأعيننا"

بأناملهن الرقيقة وذائقتهن الفنية الإبداعية، حوّلت فنانات سعوديات التشوّه البصري الذي تسبّبت فيه بعض الكتابات على جدران جادة الأمير فهد بن سلطان بتبوك، إلى لوحات فنية تنطق بالإبداع.

"الخليج 365"، التقت عددًا من الفنانات حيث عبّرن عن سعادتهن بمشاركتهن في طمس هذه التشوّهات البصرية، كنوعٍ من المشاركة المجتمعية، آملين في مشاركات أخرى تهدف إلى تحسين الصورة لتكون تبوك أجمل.

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"مشاط": نبني نموذجًا خاصًا لحج العام الحالي يستمر لسنوات

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن الوزارة تهدف إلى وضع نموذج خاص لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات المقبلة.

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"المعلمي": المملكة حريصة على تعزيز الصحة عبر البرامج الوقائية والعلاجية

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حرص حكومة المملكة ‏على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال إتاحة البرامج الوقائية والعلاجية لمكافحة الإيدز، خصوصًا فيما يتعلق ‏بمحاربة الوصمة والتمييز والحفاظ على حقوق المصابين والعمل على حماية الشباب والنساء والأطفال من ‏الإصابة بهذا المرض.‏

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"آل الشيخ": قِطَاع الترفيه سينافس العقار والأسهم.. ومصدر دخل للمواطن

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في حديثه لقناة العربية، عن آلية تقديم التمويلات للفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، والتي جرى توقيع اتفاقيتها بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية، وتصل مجموع قيمة التمويلات لـ500 مليون ريال.

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محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم مثير للقلق

قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، "إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، من دون حاجة ضرورية إلى إنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

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بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب.. "الفيصل" يهنئ أبطال العرب

قدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء الثلاثاء الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

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المدرب الوطني "المحمدي": هؤلاء الرجال خلف "المنجز"

قدّم مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بلقب بطولة كأس العرب بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

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