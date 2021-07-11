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رئيس رابطة المواشي: ما نشر عن وصول الأسعار لـ3 آلاف ريال غير صحيح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، صحة ما تم تداوله عن وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال.

وقال الهفتاء: "الأسعار الموجودة في السوق حاليًا عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف، وعلى المستهلك تجنب المقاطع التي تثير بلبلة".

وتابع: "وصول الأسعار لـ 3 آلاف غير صحيح، الأسعار العالية والتي تعتبر نوادر تصل لـ 2600 ريال فقط، ولكن الاسعار المعقولة مابين 1100 إلى 1800 ريال، تلقى أضحية مجزية ومحلية ونظيفة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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