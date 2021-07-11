عُماني في السعودية يروي رحلته في المملكة الممتدة منذ 20 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - ألقت قناة «ام بي سي» الضوء على عائلة عمانية تعيش في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ 20 عاما.

واستضاف العائلة العمانية برنامج «MBC في أسبوع» في بيتهم بالرياض، حيث روي لهم الابن الأكبر للعائلة «سعيد» أنه من مواليد المملكة ودرس فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية قبل ان يكمل تعليمه الجامعي في سلطنة عمان ويعود مرة أخرى إلى الرياض، مؤكدًا أن والده وأهله جميعا في الرياض، كما أن له أصدقاء من المملكة، وأنه لم يشعر بأن هناك فرق بين السعودية وسلطنة عمان، فهما بمثابة «عينين في رأس».

وأشار سعيد إلى أن معظم أصدقائه في السعودية والقليل منهم في عمان بحكم عيشه معظم حياته في المملكة، وخاصة صديقه السعودي «عمر»، الذي قال «احنا وإياهم صرنا واحد إذا احتجناهم حصلناهم وإذا احتاجونا حصلونا» وأن العائلتين غالبا ما يتبادلون الأطباق الشهيرة في البلدين.