متحدث «الصحة» يكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عقد مؤتمر صحفي عصر غد الأحد، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا كوفيد-19 ليوم غدٍ الأحد الموافق 11 يوليو 2021 عند الساعة 3:35 عصراً».

وسيكون المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، هو المتحدث في مؤتمر وزارة الصحة، للحديث عن الأوضاع العالمية ومستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 500083 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1516 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 481225 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7963 حالة.

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