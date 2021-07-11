عاجل | 8 أمانات خارج قوائم تسمية الشوارع

كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسمية 1351 شارعا بالمملكة ضمن أعمال تسمية الشوارع والأملاك المرقمة لعام 2020، بالإضافة إلى تركيب 8883 لوحة مسماة بالشوارع وترقيم 24,658 وحدة سكنية وتجارية من قبل الأمانات التابعة لها.

الطائف ونجران

أنهت أمانة محافظة الطائف تسمية 638 شارعا جديدا تمثل نسبة 47,2 % من أعمال تسميات الشوارع بالمملكة، تلتها أمانة جدة التي نفذت تسميات جديدة بنسبة 21,3 % بعد تسمية 289 شارعا، وتصدرت أمانة نجران تركيب لوحات الشوارع المسماة بنسبة 38,2 % من عدد لوحات الشوارع المسماة بالمملكة بعد تركيب 3400 لوحة، تلتها الطائف بنسبة 24 % بتركيب 2135 لوحة.

ترقيم الوحدات

تصدرت أمانة المنطقة الشرقية أعمال ترقيم الوحدات على مستوى المملكة بنسبة 44,6 % بعد إنهاء ترقيم 11,000 وحدة تلتها نجران بواقع 42,9 % بترقيم 10,600 وحدة، فيما حلت جازان ثالثا بنسبة 9,7 % عبر ترقيم 2400 وحدة.

خارج القائمة

كشفت البيانات عن خلو القائمة من 8 أمانات لم تنفذ خلال العام 2020 أي أعمال في تسمية الشوارع وترقيم الوحدات مثلت نسبة 47 % من الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، شملت أمانات مكة المكرمة، عسير، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الباحة، الأحساء، حفر الباطن.

تسمية الشوارع والأملاك المرقمة 2020

. الشوارع المسماة.1351

. لوحات الشوارع المسماة 8883.

. الوحدات المرقمة 24,658.

الشوارع المسماة:

.الطائف 638

.جدة 289

.المدينة 196

.جازان 76

.الشرقية 64

.الرياض 49

.حائل 24

.القصيم 15

لوحات الشوارع المسماة

.نجران 3400

.الطائف 2135

.الرياض 2065

.جدة 775

.الشرقية 218

.حائل 151

.جازان 100

.القصيم 39

الوحدات المرقمة

.الشرقية 11,000

.نجران 10,600

.جازان 2400

.الرياض 650

.القصيم 8

الأعلى في تسمية الشوارع

.الطائف 47,2 %

.جدة 21,3 %

الأعلى في تسمية اللوحات

.نجران 38,2%

.الطائف 24%

الأعلى في ترقيم الوحدات

.الشرقية 44,6%

.نجران 42,9%