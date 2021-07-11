8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

عاجل | 8 أمانات خارج قوائم تسمية الشوارع كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسمية 1351 شارعا بالمملكة ضمن أعمال تسمية الشوارع... جازان: علي مدخلي جازان: علي مدخلي 01 ذو الحجة 1442 هـ 01 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (3) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 ذو الحجة 1442 هـ 01 ذو الحجة 1442 هـ

الاكتفاء من AB+ في حملات تبرع دم بالأحساء اكتفاء في الأول من امس الطاقم الطبي في حملة التبرع بالدم، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مدينة العمران التابعة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 01 ذو الحجة 1442 هـ 01 ذو الحجة 1442 هـ

549 كادرا طبيا بالهلال الأحمر في الحج أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

باعة الأسواق الشعبية: وفروا البدائل قبل الإزالة يعيش سوقا الإبل، في جنوب الرياض والجوهرة النسائي في النسيم، والمعروفان على مدار أكثر من 40 عاماً أيامهما الأخيرة، وقد أثار قرار... دوت الخليج: مؤيد معافا دوت الخليج: مؤيد معافا 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

انطلاق البرنامج الدعوي حج بسلام تطلق الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، اليوم، البرنامج... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> تلطيف الأجواء في المسجد النبوي تعمل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على خفض درجات الحرارة داخل المسجد النبوي وساحاته بتهيئة الحرم النبوي للمصلين وزائريه وتلطيف... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

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