8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

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عاجل | 8 أمانات خارج قوائم تسمية الشوارع
كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسمية 1351 شارعا بالمملكة ضمن أعمال تسمية الشوارع...
ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (3) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول...
الاكتفاء من AB+ في حملات تبرع دم بالأحساء
اكتفاء في الأول من امس الطاقم الطبي في حملة التبرع بالدم، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مدينة العمران التابعة...
549 كادرا طبيا بالهلال الأحمر في الحج
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية...
باعة الأسواق الشعبية: وفروا البدائل قبل الإزالة
يعيش سوقا الإبل، في جنوب الرياض والجوهرة النسائي في النسيم، والمعروفان على مدار أكثر من 40 عاماً أيامهما الأخيرة، وقد أثار قرار...
انطلاق البرنامج الدعوي حج بسلام
تطلق الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، اليوم، البرنامج...
تلطيف الأجواء في المسجد النبوي
تعمل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على خفض درجات الحرارة داخل المسجد النبوي وساحاته بتهيئة الحرم النبوي للمصلين وزائريه وتلطيف...
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