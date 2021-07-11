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أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.
وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.
وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".
وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا حفر الباطن
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 12:41 AM
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفينإغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن
أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن أمس مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفَّذتها الفِرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.
وجرى إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.
وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".
، إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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