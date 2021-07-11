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بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".حساب المواطن
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 12:21 AM
البرنامج أشار إلى أنه سوف يستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".
، "حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم ،
المصدر : الخليج 365
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