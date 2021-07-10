حساب المواطن : إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 قبل قليل إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧‫حساب متابعات الخليج 365‬⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو 2021، داعيًا المستفيدين إلى الاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونيةللبرنامج.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة له اليوم: صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنكالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa

ويتم الاستعلام من خلال تسجيل دخول حساب متابعات الخليج 365 ثم الانتقال إلى الأهلية واستعراض حالة الأهلية وفي حالة عدم الأهليةللحصول على الدعم يمكن التقدم باعتراض خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

تفاصيل الدفعة 43

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الشهر الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم،حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـهالبرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أوالزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافقالبيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادهاوأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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