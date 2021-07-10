ارتفاع نسب التحصين ضد كورونا في الجامعات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات السعودية، مشيرة إلى جهود الوزارة للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

جهود كبيرة:

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت: إن ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية وفق بيانات وزارة الصحة، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم استمرار تلك الجهود في رفع أعداد المحصنين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

مخاطر كورونا على صغار السن:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيرًا إلى أن المتحور دلتا أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

متى تتكون المناعة؟

ولفت إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتًا النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عامًا.

وأفاد أن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح، مشيرًا إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كوفيد-19 نادرة ولم يثبت ارتباطها.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



شارك الخبر