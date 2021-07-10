أمير الشرقية ونائبه بعد تثبيت سعر البنزين: حرص قيادة وتلمس أحوال المواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الشرقية

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ‫أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بعد صدور الأمر الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين.

ونوه أمير الشرقية بحرص القيادة الدائم على دعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

نائب أمير الشرقية يرفع الشكر:

كما رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على التوجيه الكريم، منوهًا بحرصها الدائم على تلمس أحوال المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

التوجيه الكريم:

وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

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