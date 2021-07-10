مستجدات كورونا واللقاحات في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 11 يوليو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

تفاصيل مؤتمر الصحة:

وأوضح حساب وزارة الصحة عبر موقع تويتر، أن متحدثها الدكتور محمد العبدالعالي سيتحدث خلال المؤتمر عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح.

كما يرد العبدالعالي على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

مخاطر كورونا على صغار السن:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيرًا إلى أن المتحور دلتا أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

متى تتكون المناعة؟

ولفت إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتًا النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عامًا.

وأفاد أن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح، مشيرًا إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كوفيد-19 نادرة ولم يثبت ارتباطها.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر