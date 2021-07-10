53 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي عن تفاصيل (مهرجان ولي العهد للهجن) في نسخته الثالثة، الذي سينطلق بميدان الطائف للهجن 8 أغسطس المقبل.

وأوضح أن المهرجان سيشهد المنافسة بين عدد من ملاك الهجن المحلية والدولية، بواقع 532 شوطا، وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 53 مليون ريال سعودي، إذ سينطلق المهرجان بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية بـ 32 شوطا، فيما ستكون أشواط الماراثون (8 أشواط)، والأشواط النهائية للمهرجان (204 أشواط).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن المهرجان يهدف إلى تأصيل تراث رياضة الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، ودعمها الكبير للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويؤصل الموروث الوطني، مشيرا إلى أن المهرجان حقق حضورا لافتا في النسخة الثانية، مما أسهم في دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.

اهداف المهرجان

