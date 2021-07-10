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53 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي عن تفاصيل (مهرجان ولي العهد للهجن) في نسخته الثالثة، الذي سينطلق بميدان الطائف للهجن 8 أغسطس المقبل.

وأوضح أن المهرجان سيشهد المنافسة بين عدد من ملاك الهجن المحلية والدولية، بواقع 532 شوطا، وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 53 مليون ريال سعودي، إذ سينطلق المهرجان بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية بـ 32 شوطا، فيما ستكون أشواط الماراثون (8 أشواط)، والأشواط النهائية للمهرجان (204 أشواط).

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن المهرجان يهدف إلى تأصيل تراث الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، ودعمها الكبير للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويؤصل الموروث الوطني، مشيرا إلى أن المهرجان حقق حضورا لافتا في النسخة الثانية، مما أسهم في دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.

اهداف المهرجان


  • تأصيل تراث رياضة الهجن
  • تعزيزها في الثقافة السعودية والعربية
  • دعمها الكبير للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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