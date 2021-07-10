تسجيل 1177 إصابة جديدة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس، 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16وفاة، فيما تماثلت 1516 حالة للشفاء ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 481,225 حالة. وأوضحت الوزارة خلال التقرير الإحصائي اليومي، أن إجمالي الحالات في المملكة 500,083 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 481,255، وإجمالي الوفيات 7963. وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 10,895منها 1395 حالة حرجة. الحالات الجديدة بحسب المناطق





الرياض 305



مكة المكرمة 297



الشرقية 178



عسير 96



المدينة المنورة 59



جازان 56



حائل 48



القصيم 43



نجران 41



الحدود الشمالية 18



الباحة 17



تبوك 14



الجوف 5



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