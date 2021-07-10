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تسجيل 1177 إصابة جديدة بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس، 1177 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و16وفاة، فيما تماثلت 1516 حالة للشفاء ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 481,225 حالة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير الإحصائي اليومي، أن إجمالي الحالات في المملكة 500,083 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 481,255، وإجمالي الوفيات 7963.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 10,895منها 1395 حالة حرجة.

الحالات الجديدة بحسب المناطق


  • الرياض 305
  • مكة المكرمة 297
  • الشرقية 178
  • عسير 96
  • المدينة المنورة 59
  • جازان 56
  • حائل 48
  • القصيم 43
  • نجران 41
  • الحدود الشمالية 18
  • الباحة 17
  • تبوك 14
  • الجوف 5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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