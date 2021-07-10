أبها.. سحر الطبيعة وموطن الخيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعت أبها مفردات الجمال في جبالها الخضراء وسهولها الممتدة، ومبانيها التراثية، وجوها الرائع صيفا، وكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة.

وجعلها كل هذا البهاء بامتياز ضمن أهم وجهات الصيف في المملكة والمنطقة العربية. وكذلك ضمن 11 وجهة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة في برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار (صيفنا على جوك)، في الـ24 من يونيو الماضي، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتقدم من خلاله أكثر من 500 تجربة سياحية.

ومن يزر أبها لابد أن يحظى بزيارة إلى قمة جبل السودة، على ارتفاع أكثر من 3000 م عن سطح البحر بين أحضان الطبيعة البكر، بجمالها واعتدال أجوائها، والانتقال عبر عربات (التليفريك) المعلقة، من أعلى السودة إلى وادي العوص، حيث قرية رجال ألمع التراثية، التي تجذب أنظار الزائرين بأبنيتها على حواف الأجراف الجبلية، وسلالمها المعلقة التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 500 سنة، حيث يجري العمل الآن على تسجيلها ضمن التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونيسكو.

تزهو أبها عروس الجنوب وموطن الخيال، بثوب من جمال الطبيعية الخلابة، يزينه فن القط العسيري في معالمها الأثرية والتراثية.

وفي ممشى الضباب، أو (كورنيش الضباب) كما اعتاد أهالي المنطقة على تسميته تكمن متعة التجول عندما يعانق السحاب قمم الجبال بإطلالتها على تهامة في تجربة سياحية تجمع العائلات والأصدقاء يمكن الإعداد لها من خلال موقع (روح السعودية)، الذي يقدم عددا من التجارب والباقات ضمن برنامج (صيفنا على جوك).