ضبط 19.023 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 19,023 مخالفا، منهم 7811 مخالفا لنظام الإقامة، و10,221 مخالفا لنظام أمن الحدود، و991 مخالفا لنظام العمل وذلك للفترة من 21/11/1442 حتى 27/11/1442. وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات الميدانية خلال أسبوع: 01





إجمالي المخالفين 19,023 7811



مخالفا لنظام الإقامة 10,221



مخالفا لنظام أمن الحدود 991 مخالفا لنظام العمل



02 إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة 325 شخصا



49% منهم يمنيو الجنسية



46% إثيوبيو الجنسية



5% جنسيات أخرى



ضبط 63 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.



03 ضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة 325 شخصاضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. 04 إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 59,316 وافدا مخالفا 51,396 رجلا - 7920 امرأة 05 تمت إحالة 41,253 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر - إحالة 2711 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 22,560 مخالفا

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