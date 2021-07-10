شكرا لقرائتكم خبر السفير العنزي: زيارة سلطان عمان تعكس عمق العلاقات التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، كأول زيارة خارجية له، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح أن الزيارة تعد محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول لشراكة اقتصادية متميزة. وبين العنزي أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثال يحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين، مشيرا إلى تقارب رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير العنزي: زيارة سلطان عمان تعكس عمق العلاقات التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.