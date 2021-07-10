عضو بمجلس الدولة العماني: التحديات تحتم تعزيز التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عضو مجلس الدولة العماني وأستاذ العلوم المالية في قسم الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس الدكتور سعيد المحرمي أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين السلطنة والمملكة في إطار الشراكات الاقتصادية، والمحافظة على متانتها رغم التحديات والظروف المتغيرة في المنطقة. وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.



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