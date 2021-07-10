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أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه مع وجود موجة خطيرة من المتغيرات شديدة العدوى، تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل الوباء يمثل الخطر الأساسي الذي يواجه العالم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من وباء كوفيد 19.
وأفادت جورجيفا في بيان صحفي في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في إيطاليا اليوم بأن المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40% على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، و60% بحلول منتصف عام 2022.
وأوضحت أن من المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة؛ لما لها من دور محوري في تأمين الانتعاش، إلى جانب تكثيف الدعم للبلدان الضعيفة.
وأعربت عن تقديرها لمجموعة العشرين لتركيزها على مخاطر المناخ، ودور آليات تسعير الكربون، ودعم مجموعة العشرين وأعضائها لتخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة (SDR) بمبلغ 650 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي، ودعم الإجراءات المقترحة للتعافي، بما فيها جهود مساعدة البلدان التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحمُّلها.صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد مجموعة العشرين لقاح كورونا
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:54 PM
أكدت تقديرها لمجموعة العشرين لدورها في تسريع التطعيمات لتغطية 40%مديرة صندوق النقد تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من كوفيد 19
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه مع وجود موجة خطيرة من المتغيرات شديدة العدوى، تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل الوباء يمثل الخطر الأساسي الذي يواجه العالم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من وباء كوفيد 19.
وأفادت جورجيفا في بيان صحفي في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في إيطاليا اليوم بأن المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40% على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، و60% بحلول منتصف عام 2022.
وأوضحت أن من المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة؛ لما لها من دور محوري في تأمين الانتعاش، إلى جانب تكثيف الدعم للبلدان الضعيفة.
وأعربت عن تقديرها لمجموعة العشرين لتركيزها على مخاطر المناخ، ودور آليات تسعير الكربون، ودعم مجموعة العشرين وأعضائها لتخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة (SDR) بمبلغ 650 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي، ودعم الإجراءات المقترحة للتعافي، بما فيها جهود مساعدة البلدان التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحمُّلها.
، مديرة صندوق النقد تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من كوفيد 19 ،
المصدر : الخليج 365
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