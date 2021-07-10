، مديرة صندوق النقد تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من كوفيد 19 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تقديرها لمجموعة العشرين لدورها في تسريع التطعيمات لتغطية 40%

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه مع وجود موجة خطيرة من ‏المتغيرات شديدة العدوى، تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل الوباء يمثل الخطر الأساسي الذي ‏يواجه العالم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من وباء كوفيد 19.‏

وأفادت جورجيفا في بيان صحفي في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك ‏المركزية المنعقد في إيطاليا اليوم بأن المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ‏التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40% على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، ‏و60% بحلول منتصف عام 2022.‏

وأوضحت أن من المجالات الرئيسة التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي فيها تنفيذ ‏سياسات الاقتصاد الكلي السليمة؛ لما لها من دور محوري في تأمين الانتعاش، إلى جانب تكثيف الدعم ‏للبلدان الضعيفة.‏

وأعربت عن تقديرها لمجموعة العشرين لتركيزها على مخاطر المناخ، ودور آليات تسعير الكربون، ‏ودعم مجموعة العشرين وأعضائها لتخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة (‏SDR‏) بمبلغ 650 ‏مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي، ودعم الإجراءات المقترحة للتعافي، بما فيها ‏جهود مساعدة البلدان التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحمُّلها.‏صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد مجموعة العشرين لقاح كورونا