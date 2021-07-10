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انطلقت فعاليات ملتقى التنمية الأول هذا اليوم، بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية بمنطقة نجران، وبالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوقاف أبانمي الخيرية، ومؤسسة الثنيان الخيرية، ومؤسسة سمو الدولية للتسويق، ومؤسسة بصائر للتدريب.
ويتكون البرنامج من خمس دورات تدريبية بشهادات معتمدة وبواقع 45 ساعة تدريبية، تحت عناوين مميزة وهي (دورة حوكمة منظمات القطاع الثالث - دورة الاستدامة المالية في القطاع غير الربحي- دورة مكافحة غسيل الأموال- دورة حلول عملية لتنمية الموارد المالية -دورة المشاريع التنموية).
وأُقيمت يوم الجمعة الماضي الدورة الأولى بعنوان: (حوكمة منظمات القطاع الثالث) بتقديم المدرب: عبد الله الزبيدي، وحضر الدورة 293 متدربًا ومتدربة.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:53 PM
الأولى عن حوكمة منظمات القطاع الثالت وشارك بها 293 متدربًا ومتدربةنجران.. "تنمية الحصينية والمشعلية" تدشن فعاليات 5 دورات تدريبية
انطلقت فعاليات ملتقى التنمية الأول هذا اليوم، بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية بمنطقة نجران، وبالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوقاف أبانمي الخيرية، ومؤسسة الثنيان الخيرية، ومؤسسة سمو الدولية للتسويق، ومؤسسة بصائر للتدريب.
ويتكون البرنامج من خمس دورات تدريبية بشهادات معتمدة وبواقع 45 ساعة تدريبية، تحت عناوين مميزة وهي (دورة حوكمة منظمات القطاع الثالث - دورة الاستدامة المالية في القطاع غير الربحي- دورة مكافحة غسيل الأموال- دورة حلول عملية لتنمية الموارد المالية -دورة المشاريع التنموية).
وأُقيمت يوم الجمعة الماضي الدورة الأولى بعنوان: (حوكمة منظمات القطاع الثالث) بتقديم المدرب: عبد الله الزبيدي، وحضر الدورة 293 متدربًا ومتدربة.
، نجران.. "تنمية الحصينية والمشعلية" تدشن فعاليات 5 دورات تدريبية ،
المصدر : الخليج 365
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