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تُعد الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي كبرى الواجهات البحرية، التي سيتم فيها إنشاء أكبر حديقة بحرية بالمنطقة، ومتنفس رئيس، إلى جانب وجود أكبر الممرات على البحر بها. وتقدر مساحة الواجهة البحرية الرئيسية بمليون متر مربع، ومتوسط عمق 400م.
ورصدت "الخليج 365" اليوم مع اعتدال الأجواء لقطات جوية للواجهة التي مكوناتها مناطق ترفيهية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومقاهٍ ومطاعم وجبات سريعة، وقطار ترفيهي، ومدن ألعاب، وأشكال جمالية، ونوافير؛ وهو ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.
وتعد الواجهات البحرية بجازان مقصدًا ومتنفسًا للأهالي والزوار والأطفال للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وقضاء الأوقات بالتنزه؛ إذ تسجل أرقامًا كبيرة لعدد المتنزهين بها في الإجازة الأسبوعية، والموسمية، ومواسم المهرجانات.
الواجهة البحرية جازان
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:01 PM
تتميز بنسمات هوائها العليل وأمواجها العالية.. وتقدَّر مساحتها بمليون متر مربعالواجهة البحرية بجازان.. فرص واعدة للاستثمار.. واعتدال الأجواء يسحر المتنزهين
تُعد الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي كبرى الواجهات البحرية، التي سيتم فيها إنشاء أكبر حديقة بحرية بالمنطقة، ومتنفس رئيس، إلى جانب وجود أكبر الممرات على البحر بها. وتقدر مساحة الواجهة البحرية الرئيسية بمليون متر مربع، ومتوسط عمق 400م.
ورصدت "الخليج 365" اليوم مع اعتدال الأجواء لقطات جوية للواجهة التي مكوناتها مناطق ترفيهية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومقاهٍ ومطاعم وجبات سريعة، وقطار ترفيهي، ومدن ألعاب، وأشكال جمالية، ونوافير؛ وهو ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.
وتعد الواجهات البحرية بجازان مقصدًا ومتنفسًا للأهالي والزوار والأطفال للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وقضاء الأوقات بالتنزه؛ إذ تسجل أرقامًا كبيرة لعدد المتنزهين بها في الإجازة الأسبوعية، والموسمية، ومواسم المهرجانات.
، الواجهة البحرية بجازان.. فرص واعدة للاستثمار.. واعتدال الأجواء يسحر المتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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