، يطير غدًا إلى تونس .. الأهلي يعلن قائمة اللاعبين الـ 28 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف النادي الأهلي، عن قائمة لاعبي الفريق الكروي الأول ، المغادر إلى المعسكر الرئيس الذي ستحتضنه تونس، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وقد وقع اختيار مدرب الفريق "هاسي" على 28 لاعبًا ليخوضوا المعسكر الخارجي، يتقدمهم السوري عمر السومة، وحارس المرمى محمد العويس، إضافة إلى البرازيلي دانكلير.

وضمت القائمة الأهلاوية أحمد كسار، ليوبومير فيجسا، ومحمد مجرشي، وياسر المسيليم، ومحمد الزبيدي، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفراس الغامدي، ونوح الموسى، وعبدالرحمن الصانبي، وإياد مدني، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، ومعتز هوساوي، وفهد مجرتي، وريان حامد، ومناف أبو يابس، وهاني الصبياني، وعبدالله عبده، وحسن العلي، وألكسندر ميتريتا، وعثمان الحاج، وحسين المقهوي.الأهلي